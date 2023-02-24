

وجه النائب يوسف البذالي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك، ونص السؤال على ما يلي:



تعد الإدارة العامة للجمارك من الإدارات المهمة التي تسعى للحفاظ على سمعة الكويت وأمنها من خلال السهر الدائم في كل قطاعاتها المختلفة وعدم السماح بدخول ما يهدد أمن الوطن وسلامة أراضيه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف يتضمن التدرج الوظيفي والمؤهل العلمي وقيمة الراتب وعدد سنوات الخبرة لشاغلي الوظائف القيادية في الإدارة العامة للجمارك كل منهم على حدة.



2- الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك.



كما طلب النائب يوسف البذالي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض تزويده بالتالي:



3- كشـــــف بعـــــدد المستشارين غير الكويتيين في الإدارة وقيمة الراتب وعدد سنوات الخبرة لكل منهم على حدة.



4- ما قيمة الحوافز والمكافآت التي تقدم لرجال الإدارة العامة للجمارك؟ وهل هذه الحوافز تكفي لتغطية متطلبات الحياة المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد؟



5- عدد موظفي الإدارة، وهل هذا العدد يكفي لتغطية العمل في جميع منافذ الكويت البرية والبحرية والجوية؟