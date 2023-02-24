

طلال بارا



بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وانطلاقا من دورها الفاعل في دعم طاقات ومواهب الشباب الكويتي، أطلقت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده حملة «الكويت بعيوننا»، والتي شهدت مشاركة نخبة من المصورين الكويتيين المتخصصين في تصوير السيارات.



وفي تصريح خاص لجريدة «الأنباء»، قال بدر فيصل الساير مدير تسويق علامة تويوتا التجارية في مجموعة الساير: كما ترون فإن الهدف من هذه الحملة هو التأكيد على أن كويتنا الحبيبة ستبقى في عيوننا، إلى جانب إتاحة الفرصة للشباب الكويتي لتعريف الجمهور بإبداعاتهم وتقديم الكويت بأبهى صورة من خلال عيون وعدسات أبناء هذا البلد.



وخلال حفل إطلاق الحملة، وقفت نخبة من سيارات «تويوتا» أمام معرض الساير بانتظار المشاركين، حيث قام كل مصور باختيار السيارة المفضلة لديه لتكون مشروعا للتصوير، لينطلق بعدها الشباب كل بسيارته إلى مناطق مختلفة من الكويت وتبدأ معها رحلة الإبداع لرصد معالم الكويت الجميلة.



وشارك في هذه الحملة كل من المصورين: حامد أشكناني، عبدالعزيز السريع، مبارك القطان، محمد خليل الشمالي، علي الشمري، وعباس فاضل الصالح، وبعد الانتهاء من أعمال التصوير، قامت الشركة باختيار الصورة الأفضل لكل مشارك، لتباشر بعدها بطباعة هذه الأعمال تحت شعار «الكويت بعيوننا» وتم نشرها من خلال الإعلانات الطرقية بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، إلى جانب مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي كافة، بغية تعريف الجمهور بأولئك المصورين المبدعين.