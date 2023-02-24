بشرى شعبان



نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة يوما وظيفيا بالقطاع الخاص، بحضور نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف، بالتعاون مع مستشفى الكويت، حيث تقدم 35 باحثا عن عمل للوظائف المتاحة. قدم ممثلا عن إدارة الإرشاد والتوظيف بالهيئة العامة للقوى العاملة الشرح الوافي عن مميزات العمل بالقطاع الخاص.



وأكد حرص الهيئة على دعم وتأهيل الشباب الكويتي وتمكين مشاركتهم في سوق العمل وتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وتقليل نسبة البطالة تماشيا مع الخطة الإستراتيجية للهيئة من خلال توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم، إذ تطمح الهيئة في الاستمرار بهذا النهج المشرف لاستيعاب أغلب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.



وتشدد الهيئة على استمرار التعاون مع مختلف أنشطة القطاع الخاص لمنح العمالة الوطنية فرصا وظيفية.