نعى النائب خليل الصالح فقيد الكويت النائب والوزير الاسبق علي البغلي، مستذكرا مسيرة الراحل الحافلة بالعطاء.



وقال الصالح إن الفقيد، رحمه الله، كان له دور بارز في خدمة بلاده، ومثل الأمة خير تمثيل من خلال عضويته في مجلس الأمة ومشاركته في إقرار كثير من القوانين التي تهم المواطنين.



وشدد على أن الفقيد ترك بصمة وإرثا في كل مجال عمل به، فكان له دور بارز في الدفاع عن المال العام، ومجال حقوق الإنسان، من خلال ترؤسه مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وعضويته في مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.



وأضاف الصالح: كما كان له إسهاماته الكبيرة في القطاع النفطي بداية من دوره في شركة البترول الوطنية الكويتية، ثم تعيينه وزيرا للنفط.



وأشار الصالح إلى الدور التوعوي الذي مارسه الراحل عبر تنوع كتاباته في السياسة والقانون والاقتصاد، داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.