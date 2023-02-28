عبدالكريم العبدالله



كشفت رئيس قسم الاطفال بمستشفى الجهراء د.فجر التمار، عن توجه لإعداد فريق طبي عالي المستوى من مختلف تخصصات طب الأطفال للتعامل مع إصابات الأطفال والرضوض الشديدة في مستشفى الجهراء، بالتعاون مع قسم الحوادث بالمستشفى. وقالت د.التمار، في تصريح لـ «الأنباء» على هامش ورشة عمل متخصصة في طرق التعامل مع حالات إصابات الأطفال والرضوض الشديدة، ان ورشة العمل معتمدة من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية، وهي ضمن خطة التعليم المستمر. وأشارت إلى أن الورشة شهدت مشاركة نخبة من أطباء حوادث الأطفال والعناية المركزة للأطفال، فضلا عن الجراحة العامة والعظام والمخ والأعصاب الخاص بالأطفال من جميع مستشفيات الكويت وقسم الحوادث بالمستشفى، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها لإعداد فريق عالي المستوى بمختلف التخصصات. وبينت أن ذلك جاء نظرا لتكرار مثل حالات الإصابات والرضوض الشديدة، وأهمية التدخل الطبي السريع بالتعاون مع جميع التخصصات وتطبيق أحدث البروتوكولات العالمية في علاج إصابات الأطفال، مما سيكون له أثر جيد في تحسن النتائج الطبية.