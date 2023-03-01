

أشاد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني ذي يزن بن هيثم آل سعيد أمس بالإنجاز الذي حققه فريق (KFlag) التطوعي وتسجيل اسم الكويت في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بفرد أكبر علم داخل كهف الحفرة السابعة (هضبة سلماه) في سلطنة عمان.



وقال آل سعيد خلال لقائه أعضاء الفريق التطوعي الكويتي بحضور سفير الكويت لدى سلطنة عمان د.محمد الهاجري إن الفرق التطوعية في دول مجلس التعاون تحقق الإنجازات، مؤكدا أهمية استثمار الطاقات والمواهب الشبابية لنشر الثقافة الرياضية.



وأكد في هذا الصدد حرص سلطنة عمان على تعزيز أواصر العلاقات بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما بين السلطنة والكويت لرفع رايات وأسماء دولهم في جميع المجالات.



من جهته، أهدى رئيس فريق (KFlag) فؤاد قبازرد شهادة الإنجاز من موسوعة (غينيس) لوزير الثقافة والرياضة والشباب العماني تقديرا لما قدمه المسؤولون في سلطنة عمان وفريق (riders omani) من تسهيلات لانجاح مهمة الفريق في مشهد يؤكد تلاحم وتعاضد الشعوب الخليجية.



وقال قبازرد إن المبادرة بفرد أكبر علم للبلاد كانت تحديا جديدا للفريق المكون من 16 عضوا، موضحا أنه تم الإعداد لها منذ ستة أشهر تحت إشراف وتدريب متعهد خبير لضمان سلامة أعضاء الفريق خلال مراحل المهمة الصعبة.



من جانبه، قال محكم موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية الوليد عثمان خلال اللقاء إن الفريق الكويتي نفذ مهمة شاقة تكللت بالنجاح وتحطيم رقم قياسي جديد.



وأضاف «نحن مسرورون بهذا الإنجاز الذي تزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية»، لافتا إلى أن أعضاء الفريق الكويتي اعتادوا تحطيم الأرقام القياسية سنويا وإبراز دور الكويت في جميع المجالات.