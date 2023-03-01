بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه عملا بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، تم إطلاق «هوية العامل الذكية» عبر تطبيق «هويتي»، وذلك لحماية الأسرة الكويتية من العمالة السائبة والغش التجاري والحد من التلاعب ومحاربة تجار الإقامة ممن يستغل العمالة في غير أعمالهم، وذلك عن طريق تمكين الأسرة الكويتية من الإطلاع على بيانات العمالة المستخدمة قبل السماح لهم بتنفيذ أي أعمال داخل المنازل.



وعلى صعيد آخر، دعت هيئة العمالة الوطنية في القطاع الخاص لتفعيل هوية العامل عبر تطبيق هويتي والاطلاع على بيانات إذن العمل والترخيص التجاري والعنوان التجاري للشركة المسجل عليها العامل. وناشدت الهيئة جميع الأسر ضرورة التأكد من هوية العامل ومهنته وطلب الاطلاع على الهوية الإلكترونية قبل دخول المسكن والعمل فيه والاحتفاظ بنسخة من البيانات عبر مسح الـ QR code وذلك للرجوع لها عند الحاجة.



كما دعت الهيئة شركات القطاع الخاص بضرورة تسكين العاملين على المهن المناسبة من خلال الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني، وحتى لا يتعرض العامل لمخالفة قرارات وقوانين العمل.