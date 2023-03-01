

تواصل الفنانة روبي تصوير مشاهدها في مسلسل «حضرة العمدة» الذي سيعرض في رمضان المقبل.



المسلسل من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.



ويشارك في «حضرة العمدة» الفنانة القديرة سميحة أيوب، بسمة، لطفي لبيب، صلاح عبدالله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.



وتجسد روبي خلال أحداث المسلسل شخصية «صفية الفارس» أستاذة علم نفس في الجامعة الأميركية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية.