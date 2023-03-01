تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بتطوير وتحديث الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت، بكوادر و«سيرفرات» وطنية خالصة، للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية.



وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين ما يلي: إنه للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها جامعة الكويت لأبنائنا الطلبة، ونظرا لعدم تحديث الخدمات الالكترونية لجامعة الكويت منذ سنوات عدة، من ضمنها موقع الجامعة المعني بتسجيل المواد وخدمات السحب والإضافة وتقييم أعضاء الهيئة الدراسية.



واضاف أمين سر مجلس الأمة النـائـب أسـامة الشاهين في اقتراحه: ونظرا لما يعاني أبناؤنا الطلبة من عدم قدرتهم على الدخول على النظام الجامعي الخاص بالتسجيل خلال فترات التسجيل، بسبب وجود أعطال فنية «متكررة» بنظام التسجيل الإلكتروني للجامعة لعدم قدرة الموقــع على استيعاب طلبات التسجيل، وبناء على الطلب المقدم من رئيس جمعية طلبة الطب الكويتية بشأن تحديث موقع جامعة الكويت.



فإنني أتقدم بالاقـتراح برغبة بشأن «تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت، بكوادر و«سيرفرات» وطنية خالصة، للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية لجامعة الكويت والتسهيل على أبنائنا الطلبة».