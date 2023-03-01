وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، فيما يخص الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طالبا الإفادة بالآتي: 1- بيان تفصيلي عن جميع المشاريع التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخ ورود هذا السؤال على أن تشمل (أسماء المبادرين، ونوع المشروع، ونوع التمويل وقيمته). 2- بيان تفصيلي عن جميع المشاريع التي رفضت حتى تاريخ ورود هذا السؤال على أن تشمل (أسماء المبادرين، ونوع المشروع، ومبررات الرفض، وصورة ضوئية من الكتاب المرسل للمبادر مبينا فيه سبب الرفض). 3- بيان تفصيلي عن جميع المشاريع التي مضى على تاريخ تقديمها أكثر من أربعة أشهر، ولم يبت فيها بالموافقة، على أن تشمل (أسماء المبادرين، ونوع المشروع، ونوع التمويل وقيمته).