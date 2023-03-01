وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، عن الإجراءات الفعلية التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة للتقليل من تلوث الهواء في الكويت، ونص السؤال على ما يلي: أوضحت جماعة الخط الأخضر البيئية أن الأجواء في منطقة الرميثية ملوثة ويصل التلوث فيها إلى (الفئة 4 غير صحي) وأن هناك ارتفاعا كبيرا لجسيمات ملوثة ومسرطنة لا ترى بالعين المجردة وبناء على ما سبق يرجى تزويدنا بالتالي: 1- ما صحة هذا الخبر من عدمه؟ وهل يوجد تواصل وتنسيق مع جماعة الخط الأخضر البيئية؟ 2- ما الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للبيئة للحد من تلك الملوثات في الكويت وفي منطقتي الرميثية وسلوى خصوصا؟ 3- ما الإجراءات الفعلية التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة للتقليل من تلوث الهواء بالكويت؟ 4- ما الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها في حالة ارتفاع تلك النسب؟ 5- هل توجد حملات توعوية للجمهور للتعامل مع تلك الملوثات؟ يرجى تزويدنا بتقرير مفصل عن تلك الحملات - إن وجدت. 6- ما الخطط المستقبلية للهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية؟ 7- هل توجد وحدات رصد للملوثات تابعة للهيئة العامة للبيئة في منطقتي الرميثية وسلوى؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تزويدنا بمواقع تلك الوحدات وما يتم إجراؤه من قبل الهيئة في حال وجود مؤشر مرتفع للتلوث، وإذا كانت الإجابة لا، فما سبب عدم وجودها؟