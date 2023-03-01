وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، بشأن تعاقد الشركات النفطية مع عمالة غير كويتية كمهندسين أو فنيين. ونص السؤال على ما يلي:



انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أنباء أن عددا من الشركات النفطية تعاقدت مع عمالة غير كويتية للعمل في القطاع النفطي مهندسين أو فنيين من دون الكشف عن عمل اختبارات لهم، وفي ظل المطالبات المتكررة بتعيين الكويتيين الحاصلين على الشهادات العلمية نفسها في هذا القطاع وكذلك الشكاوى العديدة التي وصلتنا بإجراء اختبارات تعجيزية لهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد المعينين في مختلف الشركات النفطية من غير الكويتيين مهندسين أو فنيين منذ 2022/10/1 حتى تاريخ ورود السؤال، وهل نشر إعلان بهذا الخصوص وما جنسياتهم؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان.



2- ما سبب تعيينهم في القطاع النفطي؟ وهل أجريت اختبارات تخصصية لهم؟ مع تزويدي بما يثبت في حالة عمل اختبارات لهم، وعدد من أجرى اختبارات وعدد المجتازين؟ وفي حالة عدم إجراء الاختبارات التخصصية لهم، فما المبررات؟



3- هل صدقت الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي وجمعية المهندسين الكويتية لمن عين من غير الكويتيين من مهندسين وفنيين؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.



4- عدد الكويتيين الحاصلين على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير الذين تقدموا للعمل في القطاع النفطي من مختلف الشركات النفطية بصفتهم مهندسين أو فنيين وعدد من اجتاز الاختبارات التخصصية التي أجريت لهم.