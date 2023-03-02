أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن إقلاع الطائرة الـ 13 من الجسر الجوي التابعة للقوة الجوية الكويتية محملة بـ 40 طنا من الخيام والبطانيات والمواد الطبية وبطانيات والإغاثية لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا أخيرا.



وقال المدير العام في الجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لـ «كونا» إن تواصل الجسر الجوي وتقديم المساعدات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلاد وحرص الشعب الكويتي على مؤازرة الأشقاء والأصدقاء في سورية وتركيا والذين تضرروا من الزلزال. وأوضح أن هناك فريق عمل من المتطوعين يقيم ويحدد الاحتياجات في الأماكن المتضررة من الزلزال لاتخاذ القرار المناسب بنوعية المساعدات المطلوبة والضرورية، إضافة إلى أن الفريق الذي يقوم بتوزيع المواد الإغاثية والخيام والوجبات اليومية بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي. وأشار إلى فتح باب التبرعات عن طريق الموقع الخاص بالجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.



من جهة أخرى، أكدت جمعية الهلال الأحمر أهمية رفع مستوى الوعي والسلوك البيئي لدى مختلف فئات المجتمع من أجل المحافظة على البيئة والاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة.



وقالت أمين عام الجمعية مها البرجس في تصريح صحافي على هامش حملة «تقدر.. بيئتنا مسؤوليتنا» التي انطلقت أمس في مجمع الأفنيوز وتستمر 3 أيام، إن الجمعية تعمل عبر مبادرات التوعية البيئية على تشجيع مشاركة الأفراد والجهات في مختلف القطاعات لنشر الوعي البيئي إضافة إلى تنظيم الفعاليات البيئية والأنشطة الميدانية في المراكز التجارية والمدارس للوصول إلى مجتمع واع يحقق أعلى معايير الاستدامة البيئية.