أسامة أبوالسعود



قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون نزاهة عبدالعزيز الماجد بجولة في معرض الحج والعمرة بأرض المعارض في مشرف، حيث تفقد الحملات الكويتية وما تقدمه من خدمات وأسعار لصالح ضيوف الرحمن.



في السياق ذاته وللمرة الأولى، أشرف وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد على متابعة نتائج التسجيل أول من أمس (الثلاثاء) في البرنامج المخصص لإبداء الرغبة في الحج لهذا الموسم. ووفقا لبيان لوزارة الأوقاف، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، فإنه قد تم فرز عدد 8 آلاف ممن تنطبق عليهم شروط الحج. وذكرت وزارة الأوقاف أن عملية الفرز تمت بعد إغلاق باب التسجيل، وقد أجريت عملية الفرز بكل شفافية وحيادية بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالتكليف محمد العليم والممثل عن اتحاد حملات الحج يوسف أشكناني ومسؤولين من إدارة شؤون الحج والعمرة وإدارة نظم المعلومات في وزارة الأوقاف.



وأكد الوزير الماجد أن عملية فرز المسجلين على منصة الراغبين في الحج لهذا العام تمت بسلاسة وسهولة، فمن تنطبق عليه الشروط سيحظى بشموله ضمن العدد المخصص من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.