عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيسة قسم العيون بمستشفى جابر الأحمد د.حنان الكندري، عن استخدام تقنية «ثلاثي الابعاد» لإجراء جراحات الشبكية لأول مرة على مستوى الكويت لحالات كان يتم ارسالها للعلاج بالخارج، مشيرة الى أن هذا الانجاز سيفتح المجال لإجراء المزيد من الجراحات داخليا وتقليل الابتعاث الى الخارج لتلك الحالات.



وذكرت د.الكندري، في تصريح لـ «الأنباء»، أن استخدام هذه التقنية الحديثة جاء من قبل فريق متخصص من أطباء قسم العيون بمشاركة البروفيسور الكندي الزائر د.لام المتخصص بجراحات الشبكية.



وبينت أن هذا يعد استمرارا لسياسة القسم لإجراء كل الجراحات في التخصصات المختلفة للعيون باستخدام أحدث الأجهزة وعلى يد أكفأ الجراحين من داخل الكويت وخارجها.



وأفادت بأن القفزة النوعية في قسم العيون بمستشفى جابر الأحمد جاءت نتيجة التعاون المثمر مع مجلس أقسام العيون برئاسة د.أحمد الفودري وتحقيقا لسياسة اللامركزية في خدمات العيون الصحية التي تتفق مع نهج الوزارة لتحقيق أكبر استفادة من كل المنشآت الصحية وتقليل العبء عن المواطنين وتسهيل الحصول على الخدمة الصحية المتميزة.