باهي أحمد



ألغى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة م.عبدالله العجمي العمل برسوم 7 خدمات رئيسية لمراكز البيانات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار رقم 67/222 بشأن تعرفة دوائــر العبــور ومركـز البيانات، والتي تتضمن نحو 27 رسما ماليا 13 منها تدفع شهريا و13 تدفع مرة واحدة، بالإضافة إلى رسم تطبق عليه تعرفة الربط البيني للدوائر الدولية، فيما تتراوح قيمتها بين 50 و2000 دينار.



وجاء في القرار الذي حمل رقم 58/2023 «تلغى تعرفة مراكز البيانات data hub المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 67 لسنة 2022، على أن يتم العمل بأحكام المادة الأولى من القرار ذاته».



ووفقا للقرار، فإن قائمة التعرفة الملغى العمل بها تتضمن 300 دينار تعرفة شهرية لاستضافة كابينة، و500 تدفع مرة واحدة، بالإضافة إلى تعرفة توفير كهرباء بـ 150 دينارا شهريا و300 دينار تدفع مرة واحدة.



وتضمنت قائمة الرسوم الملغاة رسم ربط محتوى أو نقل بيانات مع شركة محتوى متواجدة بالمركز بواقع 60 دينارا شهريا و300 تدفع مرة واحدة لـ 10G بالإضافة إلى 240 دينارا شهريا و500 تدفع مرة واحدة لـ 100G، ناهيك عن تعرفة ربط شركة محتوى مع الكوابل الدولية خارج مركز البيانات بواقع 200 دينار شهريا و500 تدفع مرة واحدة لـ 10G، بالإضافة إلى 800 دينار شهريا و750 تدفع مرة واحدة لـ 100G.



وجاء ضمن قائمة الرسوم الملغاة تعرفة ربط شركة نقل بيانات مع الكوابل الدولية خارج مركز البيانات والتي تتوزع على 5 فئات شهرية بواقع 50 و100 و200 و400 و160 دينارا و5 تعرفات تدفع مرة واحدة بواقع 500 و500 و750 و1000 و2000 دينار.



يأتي ذلك إلى جانب تعرفة ربط شركة نقل بيانات مع شركة نقل بيانات داخل المركز والتي تبلغ 200 دينار شهريا و1000 تدفع مرة واحدة لـ 10G بالإضافة إلى 800 دينار شهريا و2000 تدفع مرة واحدة لـ 100G، إلى جانب تعرفة ربط شركة نقل بيانات أومحتوى مع شركات الإنترنت المحلية والتي تطبق فيها تعرفة الربط البيني للدوائر الدولية.