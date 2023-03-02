

يحيى حميدان



اعتمد اتحاد كرة القدم ترشيح نادي الكويت ليكون ممثلا للكرة الكويتية في كأس الملك سلمان للأندية العربية في نسختها الجديدة بعدما حدد الاتحاد العربي مقعدا وحيدا فقط للأندية الكويتية.



وجاء اختيار اتحاد الكرة لـ «الأبيض» كونه بطل الدوري الممتاز في الموسم الماضي، حيث شدد الاتحاد العربي على ضرورة مشاركة الفرق أصحاب المراكز الأولى في مختلف الدوريات العربية. وتنطلق البطولة العربية اليوم بمشاركة 4 أندية في الدور التمهيدي على ملعب الملك عبدالله في جدة، وسط آمال بتقديم نسخة استثنائية تضم أكبر الأندية.



وتحتضن مدينة جدة المرحلة الأولى من الدور التمهيدي ابتداء من اليوم حتى الأحد المقبل، ويتنافس فيها 4 فرق: فولكان من جزر القمر، وأرتا سولر الجيبوتي، وفحمان اليمني، وهورسيد الصومالي.



وسيعلن الاتحاد العربي الفرق المشاركة في المرحلة الثانية من الدور التمهيدي، عقب انتهاء مباريات المرحلة الأولى. ويشارك في كأس الملك سلمان 37 فريقا، وستضم المرحلة النهائية 16 فريقا عربيا، منهم 6 يمثلون أبطال الدوريات في السعودية وتونس ومصر والجزائر والمغرب وقطر، بالإضافة إلى 4 فرق تشارك بدعوات مباشرة من الاتحاد العربي، و6 يتأهلون من الأدوار التمهيدية.



وخصص الاتحاد العربي جوائز مالية كبيرة للبطولة تتخطى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت جائزة البطل في آخر نسخة 6 ملايين دولار.