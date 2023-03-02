قتل 36 شخصا على الأقل وجرح 85 مساء الثلاثاء باليونان في حادث اصطدام وقع بين قطار ركاب يقل 350 راكبا وآخر للشحن خلال رحلة باتجاهين معاكسين بين أثينا وتيسالونيكي شمال البلاد، وفق حصيلة جديدة نشرتها فرق الإغاثة أمس الأربعاء. وقال فاسيليس فاثراكويانيس المتحدث باسم فرق الإطفاء للصحافيين، إن «عدد القتلى ارتفع الآن الى 36»، مضيفا أن العمليات لاتزال جارية لإخراج الركاب الذين مازالوا عالقين في العربات المتضررة.



وأوضح أن «66 شخصا نقلوا الى المستشفيات بينهم ستة في العناية المركزة»، في حين ان الحصيلة السابقة تحدثت عن سقوط 85 جريحا.



وتوقع فاثراكويانيس أن يرتفع عدد القتلى جراء الحادث مع وصول درجات الحرارة في العربة الأولى إلى 1300 درجة مئوية. وتسببت شدة الاصطدام في تحطم القاطرات والعربات الأولى بالكامل ومقتل السائقين على الفور.



وفي ساعات الصباح الأولى أظهرت الصور عربات متفحمة وسط ألواح معدنية ونوافذ محطمة. وانقلبت عربات أخرى أقل تضررا بينما استخدم رجال الإنقاذ سلالم لإخراج الناجين من الحطام. وقد اصطدم القطاران عند مخرج نفق صغير يمر فوقه طريق سريع يربط بين المدينتين الرئيسيتين في اليونان. وقد أعلن الحداد لثلاثة أيام في اليونان.