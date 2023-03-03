قام سفيرنا لدى فرنسا محمد الجديع بزيارة مستشفى «غوستاف روسي» للاطلاع على الخدمات التي يوفرها المكتب الصحي للمرضى الكويتيين في فرنسا.



وأكد السفير الجديع، في تصريح لـ «كونا»، أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو المتابعة الدورية والاهتمام بجميع المواطنين في فرنسا والتأكد من الخدمات التي يوفرها المكتب الصحي للمرضى الكويتيين والاطمئنان على صحتهم والوقوف على احتياجاتهم، متمنيا لهم سرعة الشفاء والعودة للوطن.



وأعرب عن إعجابه بالمستوى الطبي والخدمة المتميزة التي يتمتع بها المستشفى بالإضافة إلى التجهيزات المتوافرة فيه.



وأشاد الجديع بالعلاقات الصحية الكويتية ـ الفرنسية وبالخطط والبرامج الثنائية لتعزيز التعاون الدولي، موضحا أن الجانبين حريصان على تحقيق المزيد من الإنجازات بما يتفق مع علاقات الصداقة العميقة بين البلدين.



وتم خلال الزيارة مناقشة سبل تطوير العمل مع المستشفى وكيفية تسهيل إجراءات المرضى العلاجية. وقد رافق السفير الجديع رئيس المكتب الصحي د.فهد الرشيدي والملحق الصحي د.علي الموسوي.