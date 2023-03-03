عبدالكريم العبدالله



التقى رئيس المجلس التأسيسي للجمعية الخليجية لأطباء الاسرة ورئيس رابطة أطباء العائلة الكويتية د.محمد العازمي أعضاء جمعية الأطباء البحرينية في المنامة. وقال د.العازمي، في تصريح لـ «الأنباء»، انه تمت مناقشة دور الرعاية الصحية الأولية وأهميتها وتحدياتها المستقبلية، فضلا عن مدى امكانية التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تطوير الرعاية الصحية الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي.



وبين أن مملكة البحرين تمتلك نظاما صحيا مميزا، خاصة في مجال الرعاية الصحية الأولية، كما أن لهم نجاحا كبيرا في تطبيق مفهوم «طبيب العائلة» لكل عائلة.