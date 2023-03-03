عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن موعد إقفال مناقصة توريد وتركيب وصيانة 12 محطة رئيسية جهد 132/11ك.ف، بالضواحي غير السكنية في مشروع مدينة المطلاع التي طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية هو 26 مارس الجاري، وأن الشركات المحلية والعالمية المنفذة لهذه المناقصة يجب ان تنطبق عليها أسس ومعايير منها، ان الشركة المحلية ذات الخبرة السابقة بأعمال المناقصة يجب ألا يقل رأسمالها عن 5 ملايين دينار وأن تكون نفذت محطة تحويل رئيسية واحدة أو أكثر ذات جهد لا يقل عن (132/11ك.ف). وذكرت المصادر ان الشركة المحلية يجب ان تقدم ما يثبت دخول محطات التحويل الرئيسية التي تم تنفيذها في الخدمة بصورة مرضية تثبت ان المشاريع المذكورة تم إنجازها وتشغيلها وعدم وجود ملاحظات فنية تمنع التشغيل لمدة لا تقل عن 5 سنوات، كما ان الشركة الأجنبية ذات الوكيل المحلي يجب ألا يقل رأسمالها أيضا عن 5 ملايين دينار، وأن تكون نفذت 10 محطات تحويل رئيسية ذات جهد لا يقل عن 132/11ك.ف، منها 5 محطات داخل بلد المنشأ و5 خارج بلد المنشأ في منطقة ذات ظروف مناخية مشابهة للكويت، هذا إلى جانب بعض الأسس والمعايير الأخرى الواردة في وثائق المناقصة، علما أن آخر موعد لتقديم استفسارات عن المناقصة 5 الجاري.