ما قيمة العقود ومبالغ الصيانة فيها ومدتها الزمنية والأنظمة والبرامج المستخدمة بموجب كل عقد؟

هل يمكن للشركة نقل وتخزين البيانات والمعلومات الخاصة خارج الكويت من خلال الأجهزة والبرمجيات؟



وجه النائب حمدان العازمي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، عن الجهة المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها في الوزارات والجهات التابعة، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الجهة المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها في وزارتكم والجهات التابعة لكم؟ وفي حال كونها شركات خاصة، يرجى تزويدي بالآتي:



٭ صورة ضوئية من العقود الخاصة في هذا الشأن في الوزارة وكل جهة تابعة لكم.



٭ قيمة كل عقد ومبالغ الصيانة فيه ومدته الزمنية.



٭ الأنظمة والبرامج المستخدمة بموجب كل عقد.



٭ المهام والتكاليف الأساسية المسنودة للشركة وفقا لكل عقد.



٭ هل يشترط تدريب وتأهيل موظفي الجهات التابعة لكم من الكويتيين؟



٭ هل يمكن للشركة نقل وتخزين البيانات والمعلومات الخاصة خارج الكويت من خلال الأجهزة والبرمجيات والخدمات السحابية والسيرفرات أو غير ذلك من التقنيات الفنية؟



٭ هل توجد طرق أخرى لنسخ أو تحميل أو نقل هذه البيانات لخارج الكويت؟



٭ ما الإجراءات الفنية والرقابية المطلوبة لحماية البيانات الوطنية من الاختراق أو النقل للخارج؟



2 ـ هل تخزن قواعد البيانات (Data Base) الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لكم في الوزارة وتحت إشرافها وشروطها وبواسطة كوادر وطنية، وما الجهة المسؤولة عن ذلك؟



3 ـ ما معايير تقييم مدى أمن وسلامة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة، وهل تخضع أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية لجهة حيادية لتقييمها أمنيا واعتمادها، وما هذه الجهة، وما معايير اعتمادها؟



4 ـ هل تملك الوزارة والجهات التابعة لكم خطة مواجهة الكوارث (Disaster Recovery) في حال وقع اختراق أو مسح لبياناتها أو غير ذلك من المشاكل التي قد تعرضها للخطر، وما الجهات المرجعية الوطنية في الدولة التي يلجأ إليها من أجل المشورة والدعم الفني والإرشادي في هذا الشأن؟