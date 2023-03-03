وجه النائب شعيب شعبان سؤالين إلى كل من وزير الصحة د.أحمد العوضي، بشأن أسباب تفاوت شروط ترقية الدكاترة المواطنين عن الدكاترة الوافدين، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن أسباب رفع أسعار مواد البناء المدعومة. وجاء سؤاله إلى وزير الصحة كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل ابتعثت الوزارة عددا من الدكاترة الوافدين لاستكمال الدراسات العليا على حساب الوزارة من دون استيفائهم الشروط المطلوبة؟



2- هل حصل عدد من الدكاترة الوافدين العاملين في وزارة الصحة على شهادات عليا في تخصص الطب من دون تفرغ دراسي كامل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك.



3- هل يوجد دكاترة عينوا بمسمى مسجل وهم يحملون شهادة الماجستير وذلك بالمخالفة للقانون؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك.



4- هل يوجد دكتور وافد حصل على شهادة الماجستير أثناء وجوده في عمله ورقي كمسجل أول من دون عرض أمره على اللجنة الفنية؟



5- ما الأسباب والسند القانوني لتفاوت شروط ترقية الدكاترة المواطنين عن الدكاترة الوافدين؟



وجاء سؤاله إلى وزير التجارة كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب رفع أسعار مواد البناء المدعومة وفقا للقرار الوزاري رقم (30) لسنة 2023؟



2- هل كانت الزيادة نتيجة دراسات فنية جادة أعدتها الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الدراسات وأسباب الزيادة التي استندت إليها الوزارة.



3- ما الفائدة المرجوة من القرار الوزاري برفع أسعار مواد البناء المدعومة؟



4- هل القرار الوزاري المذكور أعلاه الصادر من وزير التجارة والصناعة يدخل من ضمن اختصاصاته بتصريف العاجل من الأمور؟