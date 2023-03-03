

أكد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد أن عودة دوري المدارس لكرة القدم بعد انقطاع طويل خطوة مهمة لتنمية المواهب الطلابية الواعدة في مدارس الوزارة بالمجال الرياضي بجانب تحصيلهم العلمي.



وقال المقصيد في تصريح للصحافيين عقب حضوره ختام دوري المرحلة الابتدائية الذي أقيم أمس على الملاعب الفرعية لستاد جابر الدولي إن النسخة الأولى للدوري شهدت مشاركة كبيرة من كل المناطق التعليمية التابعة للوزارة.



وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاق دوري المرحلة المتوسطة وبعدها سيقام دوري المرحلة الثانوية، موضحا أن الاتحاد يسعى بالتعاون مع الوزارة الى تحديد أجندة خاصة خلال العام الدراسي لإقامة هذه المنافسات الرياضية لجميع مدارس الكويت.



وأثنى على الدور الكبير للجان الفنية والأجهزة الفنية والإدارية التابعة للاتحاد وأقسام التوجيه الفني لمادة التربية البدنية في الوزارة والمناطق التعليمية في إنجاح هذا الدوري، منوها بالدعم غير المحدود الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع وتسخيرهم كل الإمكانات لإقامة المنافسات.



من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد أحمد الحمدان في تصريح مماثل إن إطلاق هذا الدوري يأتي تنفيذا لاستراتيجية الاتحاد المدرسي التي تتخذ رؤية (مواهبنا في مدارسنا) الهادفة لصقل المواهب الطلابية في لعبة كرة القدم وباقي الألعاب. وأوضح الحمدان أن هذا النشاط يأتي استكمالا لبرامج الاتحاد لتشجيع الطلاب لممارسة الرياضة سواء في المدارس أو الدارسين بالتعليم العالي، إذ ينظم الاتحاد حاليا دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي تشمل سبع مسابقات رياضية وتستمر حتى أبريل المقبل.



وذكر أن فريق منطقة العاصمة التعليمية توج بلقب الدوري للنسخة الأولى فيما جاء فريق منطقة مبارك الكبير التعليمية في المركز الثاني، في حين احتل فريق الإدارة العامة للتعليم الخاص المركز الثالث.