أسامة أبوالسعود



أصدرت نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية بيانا اعلنت فيه الموافقة على إعادة العمل بنظام العلاوة السنوية كما كان بالسابق بفك الدمج من 8 الى 12 خانة وعدم المساس في التقييم من الجهة المالية مع الغاء الأهداف لمن هم على الدرجة 14 وما دون.



وشكرت نقابة البترول الوطنية، في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه، جميع العاملين والعاملات في الشركة الذين وقفوا صفا وحدا خلف نقابتهم، كما شكرت النقابة كل من ساهم وسعى الى نزع فتيل الأزمة، وخصت بالذكر كلا من: الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح، ونائب العضو المنتدب للموارد البشرية هشام الرفاعي، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وضحة الخطيب، ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد عقلة.