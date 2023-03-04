أعلنت مبرة العوازم الخيرية إطلاق فعاليات مسابقة عجنان قبلان بن داحي العازمي لحفظ وتجويد القرآن الكريم لعام 2023



وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس في تصريح صحافي: إن المبرة وفي إطار دعمها لمشروعات حفظ وتجويد القرآن ورعاية وتكريم الحفاظ داخل الكويت، أطلقت تلك المسابقة المباركة.

وأفاد البسيس بأن المبرة فتحت باب التسجيل أمام المتسابقين من المواطنين والمقيمين خلال شهر فبراير الماضي، على أن يتم الانتهاء من التسجيل والبدء في التصفيات خلال مارس الجاري.

وأوضح البسيس أن المبرة تعمل على استمرار مثل تلك البرامج بهدف تدبر كتاب الله تعالى تلاوة وحفظاً وتجويداً من خلال بيئة روحانية تنافسية تعززها المسابقة، مضيفاً أن أحد أهم أهداف المسابقة هو تشجيع أبناء الكويت وحثهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده، وإبراز جيل جديد من القراء والحفظة يمثلون الكويت في المسابقات والمحافل الدولية.

ولفت البسيس إلى أن المسابقة تأتي كصدقة جارية عن العم عجلان قبلان بن داحي العازمي صاحب الأيادي البيضاء في تأسيس مبرة العوازم الخيرية، سائلاً العلي القدير أن يتقبله في الصالحين، وأن يجعل هذا العمل الطيب المبارك في موازين حسناته.