عبدالكريم العبدالله



افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي المؤتمر الـ15 للرابطة العربية لجمعيات (الروماتيزم) بالتعاون مع الرابطة الكويتية لأطباء (الروماتيزم).



وبين الوزير العوضي أن السجل الكويتي لرصد أمراض الروماتيزم شكل قاعدة علمية انطلقت منها العديد من الدراسات التي نشرت في مجلات طبية عريقة وعرضت في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية.



وأفاد بأن الوزارة أولت اهتماما خاصا بأمراض الروماتيزم عبر لجنة البحوث وكلية الطب بالتعاون مع الرابطة الكويتية لأمراض الروماتيزم والذي أسفر عن تأسيس هذا السجل خلال الفترة من 2008 حتى انطلاقته عبر موقعه الإلكتروني عام 2013.



ولفت الى أن هذا التخصص من التخصصات الطبية سريعة التطور، مبينا أن هذا التطور الطبي المبني على الدلائل والبراهين ساعد في أن يحظى مرضى الروماتيزم في العيش بحياة ذات جودة أفضل.



وأكد أن الوزارة لن تألو جهدا في دعم كل ما يخدم البحث العلمي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مختلف مرافقها آملا الخروج بنتائج وتوصيات مثمرة فيما يخص سبل الوقاية او أساليب التشخيص والعلاج.



بدورها، قالت استشاري أمراض الروماتيزم بمستشفى جابر الأحمد ورئيس الرابطتين العربية والكويتية لأطباء الروماتيزم د.فاطمة بوطيبان إن المؤتمر ناقش أحدث ما توصل اليه العلم في مجال تشخيص وعلاج أمراض الروماتيزم، فضلا عن مناقشة حالات صعبة بهدف تبادل التجارب والخبرات.



وأشارت إلى أن المؤتمر الذي يعد الأكبر على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط يتضمن ورشة عمل مخصصة للممرضات للتدريب على كيفية فحص مفاصل المرضى وإعطاء الأدوية البيولوجية إلى جانب إقامة معرض مصاحب يضم 270 ملصقا علميا في مجال أمراض الروماتيزم، لافتة الى أن هناك سعيا للحصول على الاعتراف الدولي للرابطة العربية، مؤكدة أن الكويت سلمت الرئاسة الى جمهورية الجزائر ولمدة سنتين.