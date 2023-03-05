وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا قال في مقدمته إن التوظيف في القطاع النفطي أصبح حلما للشباب الكويتي الذين واصلوا تحصيلهم العلمي في شتى المجالات للالتحاق به ولكن مع كل إعلان لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها تصدر المشاكل أمام الشباب من صعوبة الاختبارات وشروط تعجيزية كشرط التأمينات الذي ينص على أنه لا يكون الخريج مسجلاً في التأمينات، وألا يكون قد مضى على سـنة التخرج 3 سـنوات، وشرط العمر ونسب القبول وصعوبة الاختبارات وغيرها من الشروط التي تهدف الى الإقصاء وتقليل عدد المجتازين، وذلك يفقد القطاع قدرته على تكويت الوظائف بسبب هذه الاختبارات والشروط.

وطالب الحويلة بتزويده وإفادته بالآتي:

1-ما هي طرق وآليات شغل الوظائف في القطاع النفطي مع تزويدي باللوائح المنظمة والخاصة في هذا الشأن؟ مع تزويدي بعدد الشواغر الوظيفية الفنية لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لكل شركة على حدة وأسباب عدم شغلها منذ 2021 وحتى تاريخ ورود السؤال؟

2-ما هي آلية مواعيد الإعلان عن الوظائف لجميع التخصصات لدى مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها؟ وهل تتغير مواعيد الإعلانات، أم يتم نشر الإعلانات في مواعيد محددة كل سنة؟

3-بعد ارتفاع نسب الرسوب في الاختبارات الأخيرة للتعيين في القطاع النفطي بسبب صعوبة الاختبارات أو عدم وضوح بعض الأسئلة ووصف المتقدمين لها بـ (الاختبارات التعجيزية). فما هي اجراءاتكم بشأن تسهيل الاختبارات على المتقدمين للتعيين في القطاع النفطي؟ وهل تلقت المؤسسة والشركات التابعة أي شكاوى من المتقدمين، وكم عدد تلك الشكاوى حتى تاريخ ورود السؤال، وما الإجراءات التي اتخذت بشأنها؟

4-ما هي الجهة المسؤولة عن وضع الاختبارات؟ وهل تمت مراجعة الاختبارات للتأكد من مدى ملاءمتها للمستوى التعليمي للمتقدمين؟

5-تزويدي بكشف بأسماء كل المتقدمين لاختبارات التوظيف الأخيرة في القطاع النفطي ومؤهلاتهم الدراسية ونتيجة كل منهم على حدة مبينة فيها الدرجات التي حصلوا عليها في الاختبارات؟ مع ذكر أسماء من اجتاز الاختبارات وتم قبوله ومؤهلهم الدراسي والجامعات التي تخرجوا منها؟

6-كم عدد مجتازي اختبار التخصص منذ 2021 حتى تاريخ ورود السؤال، وما النسبة المطلوبة للنجاح ومتوسط درجة الاختبار للمتقدمين؟

7-كم عدد مجتازي اختبار اللغة الإنجليزية منذ 2021 حتى تاريخ ورود السؤال، وما النسبة المطلوبة للنجاح ومتوسط درجة الاختبار للمتقدمين؟

8-عدد الكويتيين الحاصلين على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير الذين تقدموا للعمل لدى القطاع النفطي في مختلف الشركات بصفتهم مهندسين أو فنيين وعدد من اجتاز الاختبارات التخصصية التي أجريت لهم منذ 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

9-بيان بأعداد الكويتيين الذين تم تدريبهم وفي أي شركات تم تعيينهم بعد اكسابهم المهارات المطلوبة منذ 2021 حتى تاريخ ورود السؤال؟

10-ما هي الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع المؤسسات التعليمية بكل أشكالها فيما يتعلق بالمواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق في القطاع النفطي؟

11-المدد الزمنية وطبيعة البرامج التدريبة والتأهيلية للموظفين الجدد لدى المؤسسة والشركات التابعة لها؟

12-عدد المعينين في مختلف الشركات النفطية منطقة غير الكويتيين كمهندسين او فنيين منذ 2021 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما سبب تعيينهم في القطاع النفطي؟ وهل أجريت اختبارات تخصصية لهم مع تزويدي بما يثبت ذلك؟ وفي حال عدم إجراء اختبارات لهم فما المبررات؟

13-نتائج ما تم تطبيقه حتى الان بموضوع الاحلال والتكويت؟ مع تزويدي بمؤشرات رقمية بهذا الشأن؟