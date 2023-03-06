هادي العنزي

وصل فجر أمس وفد منتخبنا الوطني للترايثلون بعد مشاركة ناجحة في بطولة العالم التي أقيمت يومي 3 و4 مارس الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وحصد خلالها 10 ميداليات ملونة، بواقع 7 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتين.

وتوج بالذهب «المونديالي» للترايثلون كل من: علي دشتي، وعبدالعزيز الهويدي، ويوسف دشتي، ونجلاء الجريوي، وهدى الصالح، ولولوة الرفاعي، وأسامة بورحمة، فيما ظفر محمد بوخلف بالفضية، بينما حصد البرونزيتين كل من محمد الحماد وعبدالعزيز الدعيج.

وبهذه المناسبة، أهدى رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري هذا الإنجاز الكبير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي، مشيدا في الوقت نفسه بما قدمه لاعبو الكويت في المحفل الدولي وسعيهم لرفع علم البلاد.

من جانبه، أكد رئيس الوفد سفيان الخليل في تصريح لـ «الأنباء» أن «أزرق الترايلثون» حقق إنجازا كبيرا بحصد 10 ميداليات متنوعة، مضيفا انه «رغم المنافسة الشديدة على المراكز الأولى، نظرا لمشاركة أفضل لاعبي العالم في المونديال إلا أن أبطال الكويت قدموا مستويات فنية رفيعة، وأداء عاليا، مكنهم من الظفر بـ 7 ميداليات ذهبية، وهذا يدل على جودة اللاعب الكويتي وقدرته على المنافسة في أفضل البطولات العالمية»، مشيدا بانضباط اللاعبين وحرصهم على تمثيل بلدهم بأفضل صورة ممكنة.

وذكر الخليل أن الإنجاز الكبير الذي تحقق في أبوظبي سيكون حافزا كبيرا للاعبي المنتخب لتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة في البطولات العالمية المقبلة، مضيفا أننا «نعمل وفق خطة متكاملة، مقسمة على عدة مراحل، وهي تسير بنجاح وفق البرنامج الزمني المعد مسبقا، وبذات الوقت نعمل على إعداد وتجهيز عدد غير قليل من الناشئين لمواصلة تحقيق الانجازات في المستقبل».

إلى ذلك، أبدى لاعب منتخبنا الوطني للترايثلون يوسف دشتي سعادته الغامرة بالعدد الوفير من الميداليات الذهبية التي حصدها نجوم المنتخب، وقال لـ «الأنباء»:«جميع اللاعبين قدموا مستويات متميزة في مختلف المنافسات، فكانوا محط إعجاب الجميع، وجاءت المشاركة مفيدة بدرجة كبيرة، سواء من حيث المراكز المتقدمة التي تحققت، أو من حيث زيادة خبرات اللاعبين في بطولة عالمية مرموقة».

بدورها، ذكرت لاعبة منتخبنا الوطني نورا البراك أن أبطال الكويت أوفوا بوعودهم، وكانوا على قدر المسؤولية، وحصدوا بجدارة العديد من الميداليات المتنوعة، وقالت: «ستكون الميداليات الـ 10 دافعا لنا جميعا لمزيد من العمل والاجتهاد».