نظّمت وحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى الفروانية اليوم التوعوي للسكر في شهر رمضان المبارك، تحت شعار «سكرك بخير في شهر الخير».



وحمل اليوم التوعوي للسكري الإجابة عن أسئلة كثيرة واستفسارات عديدة تخص مرضى السكري في شهر رمضان.



وفي هذا الإطار، قال رئيس رابطة السكر الكويتية واستشاري أمراض السكر والغدد الصماء في مستشفى مبارك ومدير برنامج زمالة الغدد الصماء بالكويت د.وليد الضاحي، إن الصيام في شهر رمضان بشكل عام يحسن مرض السكري، ومعظم مرضى السكري يستطيعون الصيام إلا في حالات معينة ومنها: من يعاني من هبوط متكرر بالسكري خلال الأشهر الثلاثة قبل رمضان، وكذلك من يعاني من أمراض مزمنة أخرى كالقلب والعين والأعصاب والكبد، وأيضا من يعالج بإبر متعددة باليوم، كذلك مرضى النوع الأول للسكري، والحامل المصابة بالسكري.



وأضاف أن مرض السكري مرض مزمن يرافق المريض طول حياته ويتطلب تحسين نمط الحياة، والالتزام بالتعليمات والحرص على الأدوية في مواعيدها وبانتظام، بالإضافة إلى ذلك تصاحب السكري عادة أمراض مزمنة كالسمنة وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، مشيرا إلى أن هناك نحو 148 مليون مسلم مصاب بالسكري حول العالم، مؤكدا أن الإحصائيات والدراسات تفيد بأن المرض ينتشر في المجتمع الكويتي بنسبة 25%، وهي نسبة تدعو للقلق.



وتابع أن نحو 78% من المصابين من النوع الثاني من السكري يصومون على الأقل نصف رمضان، و43% من المصابين من النوع الأول من السكري يصومون نصف رمضان.



من جهتها، قالت رئيسة قسم الباطنية بمستشفى الفروانية د.نائلة المزيدي إنه يجب على كل مرضى السكري زيارة الطبيب قبل الشهر الكريم بشهر أو بشهرين لمعرفة إذا كانت حالتهم الصحية تسمح بالصيام أم لا. وأضافت المزيدي أن هناك عدة نصائح للصائمين من مرضى السكري لابد من أن يلتزموا بها ومنها: اتباع السنة النبوية في تعجيل الفطور، وتأخير السحور، كذلك شرب الماء بكميات كافية، وتجنب الجفاف طول فترة الإفطار، واحتواء الوجبات على الفواكه والخضراوات، وأيضا تجنب الإفراط في الحلويات العالية بالسكريات، وكذلك تجنب المشروبات عالية السكر والكافين.



من ناحيته، قال رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر في مستشفى الفروانية د.محمد الكندري إن عدد زائري العيادات الخارجية في السنة الماضية للغدد الصماء بلغ 4982 حالة، أما في عيادات السكري فقد بلغت عدد الحالات 2387 حالة. وتابع: إن عدد حالات العيادات الخارجية لسكري الحمل بلغ 924 زائرة، كما بلغ عدد مراجعي «تثقيف السكري» نحو2480 مراجعا. وأضاف الكندري أن السكري مرض يجب الاعتناء به، وإعداد إستراتيجية خاصة بعلاجه تعتمد على عدة محاور أهمها أخذ الدواء، وتنظيم الغذاء، وممارسة الرياضة بشكل منتظم.