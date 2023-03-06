كان فيلم «كلوس» («Close») للمخرج البلجيكي لوكاس دونت أكبر الفائزين في نسخة 2023 من جوائز ماغريت السينمائية البلجيكية مساء السبت، قبل أسبوع من حفلة توزيع جوائز الأوسكار حيث ينافس في فئة أفضل فيلم أجنبي.



في غياب لوكاس دونت الموجود في لوس أنجيليس في «حملة دعم» للعمل بحسب طاقم الفيلم، فاز «كلوس» بسبع من أصل عشر جوائز ممكنة، بينها جائزة أفضل سيناريو، و«أفضل فيلم فلمنكي» (من منطقة فلاندر الناطقة بالهولندية)، وأفضل ممثل واعد لإدن دامبرين بدور «ليو».



في هذا الفيلم، يعيش ولدان هما ليو وريمي، صداقة قوية تتعرض لاهتزازات بعد الدخول إلى المرحلة المتوسطة في المدرسة.



فاز «كلوس» بجائزتين «تقنيتين» (أفضل تصوير وأفضل ديكور)، إضافة إلى جائزتي أفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي، على التوالي للممثل إيغور فان ديسيل والممثلة إميلي ديكين.



في الفيلم الذي أخرجه لوكاس دونت، وهو مخرج ناطق بالهولندية لكنه صور أعمالا بالفرنسية مع عدد لا بأس به من الممثلين الناطقين بالفرنسية، تلعب إميلي ديكين دور والدة ريمي التي يتقرب منها ليو طلبا للدعم في معاناته.