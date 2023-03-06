أشاد سفيرنا لدى المانيا نجيب البدر بالعلاقات الثنائية بين ألمانيا والكويت التي تقوم على دعائم التعاون الودي والبناء على قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف.



وقال البدر، خلال حفل أقامته السفارة بمناسبة الأعياد الوطنية، إن هذا اليوم يمثل مناسبة لاستذكار كل التحديات والتضحيات التي قدمها الآباء والأجداد للدفاع عن بلدهم، لافتا الى سعي الكويت وحرصها منذ استقلالها في عام 1961 على تعزيز أواصر الصداقة مع مختلف الأمم والشعوب والمساهمة في تعزيز ودعم السلام والأمن الدوليين من خلال الحرص على انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتزنة.



من جانبه، أكد ضيف الشرف وكيل وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الالماني نيلز أنين في كلمته خلال الاحتفال على عمق العلاقات الثنائية بين الكويت وألمانيا في المجالات كافة.



وشدد على أن بلاده تقدر عاليا الدور الكويتي من خلال ما تقوم به من جهود على الصعيد الدولي، لافتا الى دورها وحكمتها تجاه العديد من المسائل الإقليمية والدولية.