القلاف: ندعو خريجي KILAW إلى العمل في وزارة العدل باعتبارهم من الخريجين ذوي المستوى المتميز والكوادر الوطنية المؤهلة علمياً

المقاطع: يشارك في المسابقة 92 طالباً و23 مدرباً و19 محكماً من الخارج ومحكمون من «الصليب الأحمر» وجامعة الكويت وأساتذة بالكلية

الإبراهيم: المسابقة تهدف إلى صقل مواهب أجيال اختارت القانون مسيرة لحياتها وإيماناً بأهمية القانون وأمانة الدفاع عن الحق بأروقة المحاكم



آلاء خليفة



برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد، الذي أناب عنه بالحضور وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف، افتتحت كلية القانون الكويتية العالمية أولى فعالياتها في الملتقى الطلابي العربي التاسع، الذي تستضيفه الكلية على مدار 3 أيام بتنظيم مسابقة «المحكمة الصورية العربية» في نسختها التاسعة والتي تستمر منافساتها حتى يوم 7 الجاري، وتعد من ابرز المسابقات القانونية باللغة العربية.



حضر حفل الافتتاح رئيس مجلس امناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة واعضاء مجلس الأمناء ورئيس الكلية د.محمد المقاطع وعميد الكلية د.فيصل الكندري، كما حضر الافتتاح عدد من سفراء الدول العربية المشاركة في المسابقة واعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلبة وطالبات الكلية.



وتقام المسابقة برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية والرعاة الاعلاميين: جريدة «الأنباء»، جريدة «الراي»، جريدة «الجريدة»، ومجلة «اتحاد المصارف».



في البداية، قال وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف، ممثل وزير العدل ووزير الاوقاف ووزير الدولة لشؤون النزاهة راعي الحفل عبدالعزيز الماجد: يشرفني ان اكون معكم لحضور مسابقة المحكمة الصورية العربية في نسختها التاسعة والتي تنظمها كلية القانون الكويتية العالمية، متوجها بجزيل التحية والتقدير الى القائمين على إعداد وتنظيم هذه المسابقة وإلى جميع الحاضرين من الدول العربية كافة. وأوضح القلاف ان تلك المسابقة تعتبر بما تمثله من تدريب عملي وواقعي من أهم المسابقات القانونية التي يتم اجراؤها باللغة العربية، لما تقوم به من دور فعال لتوطيد الروابط العلمية والعملية بين القانونيين من جميع الدول المشاركة.



وتوجه بالشكر والتقدير الى كلية القانون الكويتية العالمية ادارة واساتذة على الجهود المتميزة التي يقومون بها سواء في هذه المسابقة او في مجال التعليم الجامعي بوجه عام، من خلال استخدام المناهج والتقنيات الحديثة والتركيز على التدريب المستمر وتخريج نوعية متميزة تتسم بالقدرة على الابداع والتجديد وتساعد في نهضة وتنمية بلادنا.



ودعا القلاف خريجي الكلية الى العمل في وزارة العدل باعتبارهم من الخريجين ذوي المستوى المتميز والكوادر الوطنية المؤهلة علميا والذين تسعى الوزارة لاستقطابهم للعمل في قطاعاتها المختلفة.



من جانبه، قال رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع: يطيب لي أن أرحب بكم في رحاب كلية القانون الكويتية العالمية والتي تحتضن مسابقة المحكمة الصورية العربية في نسختها التاسعة للعام 2023 والتي تعقد في الكويت وباستضافة من كليتنا، فاتحة آفاق التطوير الطلابي لكليات الحقوق العربية لتأهيل وتدريب طلابها، على المحاكمات الصورية باللغة العربية وهو برنامج طموح علمي يعد الطالب إعدادا مدروسا لمتطلبات ومسؤوليات المستقبل.



وذكر د.المقاطع ان المسؤولية في التعليم العالي تضاعفت وخصوصا بكليات الحقوق العربية والاسلامية في تأهيل وصقل قدرات طلابها للتعامل مع المستجدات التي فرضها عالم القرية الصغيرة في ظل العولمة والانفتاح المعلوماتي من خلال وضع الاطر والتشريعات القانونية لحماية هوية مجتمعاتنا وثقافتنا الحضارية والدينية في ظل احتدام الصراع الحضاري بجناحيه الثقافي والقيمي والاخلاقي من جهة ومكوناته التعليمية ومتانته المنهجية بشكل يتفوق على تلك التحديات ويحجمها، وهو ما نأمل ان يوفق ابناؤنا الطلبة في الابداع بفتح اذهانهم عن الحجج القانونية اللازمة في الدفاع عن القضايا والموضوعات التي تشغل أمتهم بحجج رصينة متماسكة مقنعة، وذلك بمشاركة 92 طالبا و23 مدربا و19 محكما من خارج الكويت، بالاضافة الى محكمين من اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومحكمين من جامعة الكويت ومحكمين من اعضاء هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية.



وأفاد المقاطع بأن كلية القانون الكويتية العالمية قد آلت على نفسها ان يكون التميز في برامجها واعداد طلابها وتكوين اساتذتها سمة بارزة في مسيرتها، وهو ما نعتقد ان الكلية قد أولته عناية فائقة بكل المجالات، ويشهد على ذلك ما تقدمه الكلية من برامج دراسية ومقررات عملية وواقعية الى جوار المقررات التقليدية بل وتواكب ذلك برامج ضمن المناهج وخارجها تتكامل مع بعضها البعض في إعداد طلاب الكلية لمسؤوليات المستقبل وقد تنوعت هذه البرامج والمسابقات وصارت علامة فارقة في منهجية التعليم في هذه الكلية.



وأعرب د.المقاطع عن امله ان تشهد الايام الثلاثة القادمة اداء موفقا لطلابنا وتنافسا اخويا علميا راقيا، متمنيا استمرار هذا التعاون بما يخدم مسيرة امتنا من ناحية والبناء العلمي لجامعاتنا وكلياتنا من ناحية اخرى.



وتوجه المقاطع بالشكر والتقدير لجهود ادارة التطوير الطلابي والمسابقات وعلى رأسهم مديرة الادارة هناء الابراهيم وموظفو ادارتها وموظفو العلاقات العامة والادارات الاخرى الذين ساهموا في انجاح هذا البرنامج، كما خص بالشكر راعي الحفل وزير العدل ووزير الاوقاف ووزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد، وكذلك الشكر موصول للجهات الراعية لهذا البرنامج وهي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية والرعاة الاعلاميين جريدة «الأنباء»، جريدة «الراي»، جريدة «الجريدة»، ومجلة «اتحاد المصارف».



أجيال متتالية



من ناحيتها، ذكرت ممثل المركز الاداري والتنفيذي لمسابقة المحكمة الصورية العربية هناء الابراهيم ان مسابقة المحكمة الصورية العربية مرت عليها اجيال متتالية من الفرق العربية المختلفة والانعقادات التي سعدنا بتنظيمها بالتعاون مع الاخوة في الجامعات الزميلة من الوطن العربية.



واشارت الابراهيم إلى انه كان للجامعة اللبنانية دور في الاستضافة عام 2019 وتلتها سنوات عجاف بانتشار جائحة كورونا لكن لم تستوقفنا الجائحة فقد بادرت جامعة السلطان قابوس مشكورة باستضافتها عن بعد وتلتها جامعة الشارقة في 2022، مضيفة: وها نحن الآن نجدد اللقاء حضوريا لتحقيق الهدف المرجو من خلالها صقل مواهب اجيال اختارت القانون مسيرة لحياتها وايمانا باهمية القانون والامانة التي سوف يحملها جيل قادم بالدفاع عن الحق وخوض أروقة المحاكم المحلية والعالمية.



واشارت الابراهيم الى انه في العالم الحالي تشهد المسابقة قضية افتراضية في القانون الدولي قام على اعدادها د.فليج غزلان من الجمهورية الجزائرية ـ جامعة تلمسان.



واضافت: حيث كانت القضية الافتراضية احدى القضايا المقدمة للمركز والتي حصلت على افضل مقترح لهذا العام، كما يسعدنا تلقي مقترحات الاخوة القانونيين بمختلف ارجاء الوطن العربية لدخول المنافسة بتقديم قضايا افتراضية قابلة للطرح وفق قواعد وقوانين المركز الاداري والتنفيذي لمسابقة المحكمة الصورية العربية، لافتا الى انه يشارك في المسابقة العام الحالي نخبة من المحكمين من مختلف الدول العربية حملوا امانة تحكيم المذكرات الخطية وتحكيم الجولات الشفهية التي سوف يترافع بها الطلبة لتجسيد دور المحاماة وتجربة الجانب الميداني الذي ينتظرهم بعد التخرج بالاضافة الى نخبة من المحكمين من اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومحكمين من كلية القانون الكويتية العالمية بالاضافة الى جامعة الكويت.



وتوجهت الابراهيم بالشكر الى الجهات الراعية لهذه المسابقة والداعمين لها وهي مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، داعية جميع الجامعات العربية للمساهمة والمشاركة باستدامة هذا المسابقة بشكل سنوي من خلال استضافتها بجامعات الوطن العربي تحقيقا للهدف المرجو بتلاحم الجهود العلمية والتضافر من أجل تأهيل جيل قانوني عربية متمكن يحمل هموم الأمة ويتدرب تحت مظلة خبراتنا العربية من محكمين ومدربين. وقد تم عرض فيديو مرئي خلال حفل الافتتاح سلط من خلاله الضوء على النسخ السابقة لمسابقة المحكمة الصورية العربية وأهم الفعاليات التي أقيمت خلال المسابقة.





السفير الأردني لـ «الأنباء»: هذه المسابقات تصقل مهارات الطلبة



أشاد السفير الاردني لدى الكويت صقر أبوشتال، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، بحسن تنظيم مسابقة المحكمة الصورية العربية في كلية القانون الكويتية العالمية، لافتا الى ان المملكة الاردنية الهاشمية كانت حريصة على المشاركة في المسابقة من بداياتها، مثمنا حرص كلية القانون الكويتية العالمية على دعم الشباب لاسيما طلبة كلية القانون، آملا التوفيق للجميع. وأفاد ابوشتال بأن المملكة الاردنية الهاشمية تشارك في المسابقة في نسختها التاسعة من خلال جامعة اليرموك وجامعة العلوم التطبيقية، املا التوفيق لجميع الطلبة المشاركين في المسابقة، موضحا ان مثل تلك المسابقات تصقل خبرات الطلبة ومهاراتهم وتعتبر نوعا من انواع تمكين الشباب في تخصصاتهم بما يساهم في تخريج كوكبة من الخريجين مسلحين بمهارات التطبيق العملي بما يجعلهم مميزين في سوق العمل.