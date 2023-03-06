عبدالعزيز الفضلي



شهد يوم أمس غيابا جماعيا لطالبات المنح الدراسية لعدم وجود حافلات نقل.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» أن جميع طالبات المنح الدراسية تغيبن امس بسبب عدم وجود باصات لنقلهن لمدرستهن في التعليم الديني بمنطقة قرطبة، مشيرة الى ان منطقة حولي هي مقر سكن الطالبات ولهن باصات مخصصة لنقلهن لمدرستهن، غير ان عقد الحافلات انتهى قبل عطلة الأعياد الوطنية.



وأوضحت ان تجديد العقد يحتاج الى دورة مستندية طويلة بين الجهات الرقابية ذات الصلة، مشيرة الى ان العقد من الصعب إنجازه قبل بداية العام الدراسي المقبل.