

بشرى شعبان



اطلعت نائب مدير عام الهيئة للخدمات التعليمية والتأهيلية د.ناهد العتيقي على سير العمل في صالة المراجعين التي بدأت باستقبال طلبات فتح الملف التعليمي والتأهيلي للطلبة الجدد للعام الدراسي 23/24 والذي يستمر حتى الاول من يونيو، حسب اللوائح والنظم المعمول بها داخل الهيئة.



واطلعت العتيقي على الآلية المتبعة في سير استقبال الطلبات واستفسرت عن العقبات التي يمكن أن تواجه المراجع والموظف على حد السواء وذلك لتذليل هذه الصعوبات في حال وجودها. رافقتها في الجولة مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام ومسؤولة صالات المراجعين بمقر الهيئة بحولي ضحى الخميس.