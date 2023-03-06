

هادي العنزي



تفوق منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئات على نظيره السعودي 4-1 في المباراة الدولية الودية التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأول على ستاد جابر الأحمد الدولي، على أن يلتقيا مساء الأربعاء في مباراة أخرى، وحضر المباراة الودية عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فاطمة حيات، والأمين العام صلاح القناعي، ونائبه د. صالح المجروب، وعدد غير قليل من المشجعات.



وجاءت مباراة الأزرق الصغير مع الأخضر السعودي مبشرة وواعدة، لتعلن ولادة أول فريق لكرة قدم الناشئات، وبفوز عريض على ناشئات السعودية، وتناوب على تسجيل أهداف الأزرق منيرة العثمان، وتالا السلطان (هدفين)، وزين الخرس، وقد دانت الأفضلية في المباراة لمنتخب الكويت في أغلب مراحلها.