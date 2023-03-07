

عبدالكريم العبدالله



افتتح الوكيل المساعد لشؤون خدمات طب الأسنان د.مشعل الكندري نيابة عن وزير الصحة د.أحمد العوضي مؤتمر الكويت الدولي للعلاج الطبيعي تحت شعار «العلاج الطبيعي تحديات وإنجازات».



وقال د.الكندري في كلمته، إن مساهمة فرق من كوادرنا الوطنية في البحوث والنتائج الإيجابية لآخر العلاجات المختلفة عالميا للعلاج الطبيعي والقيام بالأبحاث بطريقة مكثفة وموجزة للوصول الى أنجع الحلول المنشورة بأشهر المجلات العلمية مصدر فخر واهتمام لمنتسبين.



بدوره، شدد مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي عبدالله زمان، على حرص الإدارة على مواكبة منتسبيها للتطورات والمستجدات العالمية في مهنة العلاج الطبيعي، وان الارتقاء بمجالات المهنة هو هدفها من خلال التشجيع على إثراء المعرفة وتبادل الخبرات، كما أن الإدارة حرصت أيضا على توفير متطلبات أقسام العلاج الطبيعي من قوى عاملة ووسائل علاجية وأجهزة طبية، فضلا عن الإشراف على إعداد البرامج والخطط التطويرية التي تسلط الضوء على رفع مستوى أداء اختصاصي العلاج الطبيعي وتوحيد الممارسات الإكلينيكية وفقا للأدلة والبراهين العلمية عبر سلسلة من البروتوكولات العلاجية.