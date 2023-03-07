احتفلت جمعية المهندسين الكويتية بيوم المهندس الكويتي الذي يصادف في الرابع من مارس كل عام، حيث أقيم معرض خاص بمجمع الأفنيوز، واحتشد المهندسون والمهندسات في حفل افتتاح المعرض الذي افتتحه أمين السر م.فهد العتيبي وم.علي الفيلكاوي بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الجمعية م.وليد المطوع، ورئيس لجنة المعارض م.حسن جمعة، وحشد من المهندسين والمهندسات.



وبهذه المناسبة، قال أمين الصندوق م.علي الفيلكاوي: نبارك لكل المهندسين والمهندسات احتفالهم بيوم المهندس الكويتي ونشكر للرعاة والمشاركين هذا الاهتمام بفعالياتنا، مضيفا أن هذه الاحتفالية بدأت منذ العام 2018 حيث استجابت الجمعية لقرار الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية المعروف باسم WFEO والذي يتبع منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والآداب «اليونسكو» ومقره الرئيسي في باريس لجعل هذا اليوم يوما للهندسة حول العالم.



وأضاف: إن الجمعية تحرص على أن تظهر هذه الاحتفالية بما يعكس اهتمام الكويت بالتعاون مع المنظمات الدولية في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، موضحا أن الهدف من تخصيص هذا اليوم هو إبراز دور المهندسين وخاصة الكويتيين في خدمة المهنة والمجتمع والدولة ولتقدير مهنة الهندسة والمهندسين من كل التخصصات.



وذكر الفيلكاوي أن إقامة هذا المعرض في الأفنيوز كما في كل عام ليكون المهندسون والمهندسات أقرب إلى الجمهور. ونشكر إدارة الأفنيوز على الاستمرار في إتاحة هذه الفرص للقاء المباشر بين الجمعية وأعضائها ومختلف الشرائـح المجـتمعـيـــة، فالأفنيوز معروف بالتواجد الجماهيري الكبير وخاصة أيام العطل والإجازات ونهاية الأسبوع.



وأكد أمين الصندوق أن رسالتنا في هذه الاحتفالية هي تعزيز دور المهندس وتسليط الضوء على أهمية هذه المهنة في المجتمع وتحقيق التنمية التي ننشدها في الكويت، والهندسة في كل مجالات الحياة وليس كما هو معتقد لدى الناس أن الهندسة بناء وتشييد فقط، كما نوجه الشكر إلى الجهات الرسمية المشاركة وهي وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، المؤسسة العامة للرعاية السكنية وشركة البترول الوطنية وجامعة الكويت ممثلة بكلية الهندسة والبترول، ولأول مرة تشارك معنا شركة سبيد كوفينغ.