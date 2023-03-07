عبدالعزيز الفضلي



أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني حرص وزارة التربية على رعاية طلبتها الموهوبين والمبدعين وذوي القدرات المتميزة من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم لهم وتسخير كافة السبل لهم ليكونوا قادة متميزين ومبدعين وصناعا للمستقبل.



جاء ذلك خلال تكريمه الطالب إبراهيم جاسم الصولة من مدرسة صلاح الدين بمنطقة حولي التعليمية بمناسبة حصوله على المركز الأول في الاختبارات الخاصة بالموهوبين العرب ممثلا عن الكويت في مسابقة العلوم والرياضيات للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، حيث أعرب العدواني عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز العربي وما حققه الصولة من فوز، داعيا له بالتوفيق ومواصلة طريقه نحو المزيد من النجاح والإنجاز لرفع اسم الكويت في المحافل الدولية.



كما كرم د.العدواني الموجه الفني للجيولوجيا والمنسق لمبادرة الموهوبين العرب ذياب الحسين على ما قام به من جهود متميزة أثمرت هذا الإنجاز المشرف.



من جانب آخر، استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد عبدالوهاب العدواني في مكتبه الفائزين بجوائز مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للدورة 25، حيث هنأ الوزير الفائزين بالجوائز وحثهم على مواصلة التميز في جميع المجالات لرفع اسم الكويت.



حضر اللقاء وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان ومنسق الجائزة مدير عام منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني.