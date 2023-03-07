وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالين إلى كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بشأن البلاغات عن شبهات فساد ضد موظفين في (نزاهة)، ووزير الدفاع، بشأن التعاقد على مشروع (طائرة من دون طيار) المسيرة.



وجاء في سؤاله إلى وزير العدل ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل تلقت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بلاغات عن شبهات ارتكاب جرائم فساد بموجب قانونها قدمت من داخل الهيئة أو خارجها ضد موظفين فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه هذه البلاغات.



2- هل فحصت الهيئة إقرارات الذمة المالية النهائية للخاضعين لها بموجب قانونها ومقارنتها بإقراراتهم الأولية التي قدمت لها للتحقق من عدم وجود شبهات للجرائم التي نصت عليها المادة (22) من قانون الهيئة؟



3- بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الأمناء ومنها التفرغ للعمل كعضو كما نصت المادة 7، تحظر المادة 16 من قانون الهيئة على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف بها القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته، فهل تتحقق الهيئة من توافر هذه الشروط في رئيسها وأعضاء مجلس الأمناء والموظفين بشكل دوري؟ وهل يوجد من خالف هذه الشروط من دون أن تتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوصة في قانون الهيئة؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الدفاع ما يلي:



في ظل ظروف استقالة وزير الدفاع وعدم وجود رئيس الأركان ونائبه وعدم وجود آمر القوة الجوية بالأصالة أبرم التعاقد المباشر بحجم مشروع ضخم وحساس (طائرة من دون طيار) المسيرة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسماء الشركات التي وجهت لها دعوة للمشاركة؟



2- هل هناك تدرج في إعلان المشروع وأخذ الموافقات والتراخيص ذات الصلة بالموضوع؟ يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



3- هل أجريت المناقصة العامة على مرحلة واحدة بعرضين مالي وفني أم سبقتها إجراءات التأهل المسبق حسب نص المادة 15 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة؟ وعليه هل أعلن عن التأهيل المسبق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه، ومراسلات الشركات.



4- صورة ضوئية من محضر اجتماع لجنة الدفاع الأعلى في مناقشة الموضوع والموافقة عليه.



5- هل خضع المشروع لمبدأ العلانية وفقا للإجراءات القانونية؟



6- هل جربت الطائرات من دون طيار بالكويت وفقا للأوضاع المناخية في فصول السنة كافة؟ مع تزويدي بكشف بأسماء الشركات ونتائج التجارب معتمدة من 3 ضباط.



7- بيان بساعات الطيران وأذونات السماح لها معتمدة من الإدارة العامة للطيران المدني كونها المسؤولة عن الأجواء الكويتية وتزويدي بالتصوير الحي لجميع الطائرات أثناء التجربة والرماية.



8- هل أجريت زيارة للشركات والمصانع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصرة ضوئية من محاضر الاجتماع المعتمدة من الطرفين.



9- هل اللجنة المعينة بالمشروع صاحبة اختصاص فني وعملي؟ مع تزويدي بكشف بأسماء أعضاء اللجنة المكلفة ورئيسها ومدى خبرته.



10- ما أسباب ربط المشروع بالإنشاءات من ورش عمل وحظائر طائرات كما هو معلن؟ وهل أدخلت مراقبة المنشآت العسكرية بالمشروع؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من محاضر الاجتماع الدالة على ذلك.