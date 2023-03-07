



تقيم رابطة الاجتماعيين في العديلية المعرض الـ 13 للحرف اليدوية الذي يقام في برعاية الشيخة هالة بدر المحمد بعنوان «حرف يدوية بأياد كويتية»، الذي يقام خلال الفترة من 13 ويستمر إلى 18 الجاري.



وقالت منسق المعرض فاطمة الخليفة: «عدنا بعد توقف استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا»، مشيرة إلى أن الهدف من تنظيم المعرض دعم وتشجيع ومساعدة الحرفيين الكويتيين، وإتاحة الفرصة لهم لإبراز منتجاتهم الحرفية والتراثية والعصرية المتنوعة.



وأضافت الخليفة: يأتي المعرض هذا العام قبل عيد الأم وشهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن المشاركات ستكون مميزة وتشمل النقصات والقرقيعان والملابس الرمضانية والمأكولات، والهدايا وغيرها.