

أشادت جمعية الأطباء الدولية في تركيا بجهود الكويت في دعم المحتاجين والإغاثة العاجلة لمنكوبي الزلزال الذي ضرب تركيا، وخلف آلاف الضحايا والمصابين ودمر البنية التحتية في العديد من المدن التركية.



وأعرب رئيس الجمعية د.مولود يورت سفن في تصريح لـ (كونا) أمس الثلاثاء عقب لقائه والوفد المرافق إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن تقديره للقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بتوجيه إنشاء جسر جوي لإرسال المساعدات والطواقم الطبية العاجلة إلى تركيا.



وأشاد سفن بدور الجمعية وتواجدها السريع في المناطق التركية المنكوبة لإغاثة المتضررين جراء الزلزال وتوزيع المساعدات العاجلة من الخيام والمواد الغذائية الضرورية والأدوية والبطانيـــات والفــرش والخيام ووسائل التدفئة والوجبات اليومية وغيرها من المستلزمات الضرورية.



وذكر أنه بحث مع الأمين العام للجمعية مها البرجس عمل مشاريع إغاثية وطبية في المناطق المتضررة من الزلزال، مبينا انه خلال الفترة الماضية تم إنشاء مستشفيات ميدانية ومركز لإعادة التأهيل النفسي وتقويم العظام ومساعدة فرق البحث والإنقاذ والكوارث إضافة إلى توزيع مواد الإغاثة الطارئة.



وأضاف ان الجمعية تسعى لتنفيذ مشاريع مع الهلال الأحمر الكويتي منها مشروع الأطراف الصناعية ومشروع مركز الدعم النفسي والتمكين الاقتصادي للمرأة ومشروع أمراض العيون وغيرها من المشاريع.



من جانبها، أكدت البرجس في تصريح مماثل لـ «كونا» استعداد الجمعية للتعاون والتنسيق البناء مع جميع المنظمات الإنسانية والمجتمعية، لاسيما جمعية الأطباء الدولية التي لها دور فعال في تركيا خصوصا ما قدمته للمتضررين جراء زلزال تركيا.



وقالت البرجس إن اللقاء تطرق إلى بحث التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية والمشاريع الطبية لخدمة المتضررين بما يتوافق وأهداف الجمعية التي تعمل على تحقيقها وفقا لمبادراتها المتميزة في خدمة الإنسانية.



وذكرت أن مسارعة الجمعية لإغاثة المتضررين واجب أخلاقي وأخوي دأبت عليه جمعية الهلال الأحمر الكويتي لإغاثة المنكوبين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.