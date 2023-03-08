هل هناك مخاطبات سابقة وجديدة منذ إنشاء الصندوق بطلب رأي «الفتوى والتشريع» أو الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة أو جهاز متابعة الأداء فيما يخص ملاحظة أو مخالفة سقف التمويل؟

ما آلية الاختيار والموافقة على من تجاوزت طلباتهم سقف التمويل 500 ألف دينار وكم تأخذ وقتاً للموافقة؟ ومن هم أعضاء اللجنة الفنية لتقييم التمويل وما خبراتهم مع تزويدي بسيرتهم الذاتية؟

وجهت النائبة د. جنان بوشهري سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد جاء فيه:



بعد الاطلاع على القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل القانون في 2018 وجميع اللوائح التنظيمية لتلك القوانين.



وجاء نص سؤال النائبة د. جنان بوشهري سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - أكد القانون ان سقف التمويل لصاحب المشروع الصغير او المتوسط هو 500 ألف دينار يتحمل الصندوق 80% والمبادر 20% لكن نمى الى علمي عن وجود حالات تمويلية بطلبات بعض المبادرين تجاوزت هذا السقف التمويلي في اكثر من 500 ألف دينار، فما الأساس القانوني لهذا التجاوز؟ وما سند الصرف؟



2 - كشف بجميع الحالات التمويلية التي تجاوزت سقف التمويل 500 ألف دينار وأسمائهم، وأنواع المشروعات، ودراسات الجدوى لتلك المشروعات وعدد الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية التي وفرت مقابل هذا الدعم التمويلي.



3 - هل هناك مخاطبات سابقة وجديدة منذ انشاء الصندوق بطلب رأي ادارة الفتوى والتشريع او الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة او جهاز متابعة الأداء فيما يخص ملاحظة او مخالفة سقف التمويل لأي حالة تمويل صرفها الصندوق الوطني او استفسرتم عنها؟ مع تزويدي بجميع الكتب الصادرة من قبلكم حول هذا الشأن، وما الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإدارة العليا للصندوق؟



4 - ما آلية الاختيار والموافقة على من تجاوزت طلباتهم سقف التمويل 500 ألف دينار؟ وكم تأخذ وقتا للموافقة؟ ومن هم أعضاء اللجنة الفنية لتقييم التمويل؟ وما خبراتهم؟ مع تزويدي بالسيرة الذاتية لأعضاء اللجنة، وبمحاضر الاجتماعات التي تمت الموافقة فيها على طلبات التمويل بما فيها من تجاوزات لسقف التمويل، وهل تمت بالأغلبية.



5 - شكل مجلس ادارة جديد في الصندوق الوطني للتو، ويعد هو الذي يشرف على الخطط والسياسات للإدارة التنفيذية للصندوق الوطني، فما رأيه في تجاوز سقف التمويل 500 ألف دينار لبعض المشروعات التقليدية؟ وما الإجراءات التي اتخذهـــا في هذا الصـــدد؟.