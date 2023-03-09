عاطف رمضان



قال نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الأشغال محمد العجيري إن النقابة رفعت دعوى قضائية لإقرار بدلات العدوى والتلوث والضوضاء والخطر، لمعظم مواقع الوزارة الخارجية التي تنطبق عليها جميع الشروط والقواعد التي تؤهلها لاستحقاق هذا البدل.



وأضاف العجيري أن النقابة حصلت على حكم المحكمة الإدارية لصالح موظفي الوزارة في القضية التي تم رفعها من النقابة ضد ديوان الخدمة المدنية والصحة المهنية والتي استنفذت من خلالها كافة الطرق المشروعة والقانونية في الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية وإدارة الصحة المهنية لإقرار البدل ومخاطبة «الخدمة المدنية» و«الصحة المهنية» بأكثر من 120 كتابا.



وأفاد بأن منطوق الحكم جاء كالتالي «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 20 مايو 2012 بشأن منح بدل خطر وبدل عدوى وبدل تلوث وبدل ضوضاء لموظفي الوزارة».