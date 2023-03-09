عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى الفروانية د.أمل خضر عن بدء تشغيل عمليات أمراض النساء والولادة في مستشفى الفروانية الجديد، مشيرة في الوقت ذاته الى أن القسم الجديد احدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية.



وذكرت د.خضر في تصريح لـ«الأنباء» ان القسم نظم بمناسبة تشغيل العمليات في المستشفى الجديد أول ورشة عمل جراحية منذ تشغيل القسم في 5 فبراير الماضي.



وبينت انه تم خلال ورشة العمل إجراء 20 عملية جراحية نسائية دقيقة بواسطة اجهزة حديثة ومتطورة، تمثلت في استئصال أورام في «المبايض» وفك الالتصاقات لحالات البطانة المهاجرة بمشاركة الطبيب الزائر د.زاكي سليمان.