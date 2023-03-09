بشرى شعبان



تحت رعاية رئيسة مجلس إدارة مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية سبيكة الجاسر، عقد مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين (أحد مشاريع جمعية مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية) مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن أسماء الأمهات الفائزات من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي والعالم لجائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية للعام الثامن على التوالي، وشهد المؤتمر تقديم عرض تفصيلي لمعايير الجائزة وأهم أهدافها.



استهل المؤتمر بكلمة للأمينة العامة للجائزة عائشة السالم بكلمة وجدانية عن الأمهات مشيرة إلى أن هذا اللقاء الجميل للسنة الثامنة على التوالي لتكريم من أعطين بسخاء دون مقابل. مستعرضة البدايات المتواضعة لانطلاق «جائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية» ليعلو شأنها ويزداد التنافس عليها من داخل الكويت وخارجها. وذكرت أن الترشيح ما هو إلا لاختيار رمز للعطاء الذي لا ينضب ولا يتوقف، إلا أن جميع الأمهات يستحققن التكريم وجميعهن متميزات، مشيدة بجهود المتطوعين وبفضل جهودهم تخرج الجائزة سنويا بأبهى صورة لهم كل الشكر والتقدير.



وتوجهت بالشكر للراعي الاستراتيجي لاحتفالية الجائزة شركة زين الكويت ومؤسسة التقدم العلمي وبنك بوبيان وشركة آسيا كابيتول لدعمهم غير المحدود للجائزة وأعلنت السالم أسماء الأمهات المكرمات من الكويت ودول الخليج والدول العربية والعالمية وتناوب كل من ممثلي الرعاة بكلمة شكر وتقدير لمنظمي هذه الجائزة مؤكدين أنه لا شيء يعطي الأم حقها وفي الختام تم تكريم الجهات الراعية.





