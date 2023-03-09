وجه النائب سعود العصفور سؤالين إلى كل من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، عن أسباب تأخير تنفيذ مشاريع البنية التحتية في منطقة شرق الرقة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، عن الأسباب وراء عدم تشغيل مبنى الركاب (T4)، وجاء سؤاله إلى وزيرة الأشغال كما يلي:



ترتب على شراء عدد غير قليل من المواطنين قسائم سكنية للسكن الخاص في منطقة شرق الرقة (قطعة 8) أعباء مالية ضاعفها تأخر الوزارة الشديد في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- أسباب تأخير تنفيذ مشاريع البنية التحتية في منطقة شرق الرقة.



2- الموعد المقرر للبدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة شرق الرقة والمدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة.



وجاء سؤاله إلى وزير شؤون الإسكان كما يلي:



وقعت الإدارة العامة للطيران المدني في تاريخ 8 مايو 2018 عقد ممارسة محدودة بشأن تشغيل وإدارة وتحسين خدمات التدريب وصيانة وتطوير مبنى الركاب (T4) في مطار الكويت الدولي لمدة (5) سنوات بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية وتدريب الكويتيين في مجال إدارة المطارات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الجهة المسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني عن مراقبة أداء المشغل العالمي ومحاسبته في حال مخالفته بنود العقد المبرم؟



2- ما كيفية تقييم الإدارة العامة للطيران المدني لأداء المشغل العالمي خلال مدة العقد في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين؟ مع تزويدي بتقاييم الأداء للمشغل العالمي -إن وجدت.



3- جاء في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021 بأن هناك مبالغ تصل إلى ما يقارب 15 مليون دينار كويتي غير محصلة من المشغل العالمي نظير استثمار الشركات المستثمرة في داخل مبنى الركاب (T4) فما أسباب عدم تحصيل هذه المبالغ؟ وما الجهة المسؤولة في الإدارة عن متابعة تحصيلها؟ وما آلية تحصيلها في حال انتهاء عقد؟



4- ما الأسباب وراء عدم تشغيل مبنى الركاب (T4) علما بأن الهدف المعلن عند توقيع العقد بأن المشغل العالمي سينقل المعرفة للكوادر الوطنية لإدارة هذا المرفق بعد 5 سنوات التي ستنتهي في العام 2023؟



5- كشف بعدد العاملين في قطاع مطار الكويت الدولي التابع للإدارة العامة للطيران المدني، وهل دربوا لتأهيلهم لإدارة مبنى الركاب (T4) وكذلك إدارة مبنى الركاب الجديد (T2)؟ وما الخطط الموضوعة لتدريب هذه الكوادر الوطنية؟



6- كشف بعدد الموظفين الكويتيين العاملين في وكشف بعدد الموظفين الكويتيين التابعين للإدارة الذين جرى تدريبهم من المشغل العالمي مع بيان الدورات التدريبية التي تلقوها.