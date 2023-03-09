وجّه النائب صالح عاشور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، بشأن اختصاص الهيئة العامة للبيئة باعتماد المكاتب الاستشارية البيئية، ونص السؤال على ما يلي: في إطار اختصاص الهيئة العامة للبيئة باعتماد المكاتب الاستشارية البيئية ودراسات تقييم المردود البيئي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - كشف بجميع الدراسات النفطية والمكاتب التي قدمت تلك الدراسات وذلك من تاريخ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل هناك عمولات قدمت لتمرير دراسات في هذا الشأن؟ وهل أجري تحقيق في هذا الموضوع من عدمه؟



2 - صورة ضوئية من القرارات واللوائح المنظمة لعمل المكاتب الاستشارية في الهيئة.



3 - كشف بأسماء المكاتب الاستشارية وتصنيفها وعددها وأسماء أصحاب المكاتب وصورة ضوئية من السيرة الذاتية لملاك وأصحاب تلك المكاتب وعقود التأسيس الخاصة بها وذلك منذ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 4 - كشف بعدد المعاملات الخاصة لكل مكتب على حدة وصورة ضوئية عن تلك المعاملات. 5 - هل تم تأهيل شركات حكومية؟ وما السند القانوني للتأهيل؟ 6 - صورة ضوئية من محاضر اجتماعات لجان التأهيل منذ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان نصاب كل اجتماع، مرفق معها توقيع الحضور. 7 - صورة ضوئية عن الإجازات والمهمات الرسمية التي كلف بها أعضاء تلك اللجنة منذ تاريخ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 8 - ما المعايير التي استخدمت لتصنيف تلك المؤسسات والشركات؟ وهل هناك معايير غير معلنة وسرية؟ 9 - كشف بالرسوم المستحقة لاعتماد المكاتب وصورة ضوئية عن إيصالات الدفع لكل مكتب على حدة وكذلك تجديد الاعتماد. 10 - هل ألغي اعتماد بعض المكاتب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى ذكر تلك المكاتب التي ألغيت والسبب في الإلغاء وما اتخذ من إجراءات مشفوعا بالمستندات. 11 - هل اعتمدت مكاتب ملغاة؟ وما السبب في إعادة اعتمادها 12 - كشف بأسماء المكاتب التي رفض طلب اعتمادها أو تجديدها مع بيان السبب في الرفض.



13 - صورة ضوئية من الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية وبيان الجدوى الاقتصادية التي أعدتها الهيئة أو نفذتها وأسماء القائمين عليها والفترة الزمنية التي استغرقتها وذلك لإعداد معايير تصنيف المكاتب الاستشارية. 14 - كشف بأسماء المؤسسات والشركات التي سجلت عليها مخالفات بيئية وهل لتلك الشركات والمؤسسات دراسات بيئية؟ 15 - جميع القضايا المرفوعة على الهيئة وموضوعها بشأن دراسات أو مكاتب استشارية وموقف الهيئة تجاه كل منها.