وجّه النائب مبارك الحجرف سؤالين إلى كل من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، عن تاريخ تشغيل ميناء مبارك الكبير، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، عن أسباب إغلاق صالات التنمية المجتمعية، ونص السؤالان على ما يلي:



سؤال إلى وزيرة الأشغال



يقع ميناء مبارك الكبير في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت، والمفترض أن يكون واحدا من أكبر الموانئ في الخليج العربي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما تاريخ تشغيل ميناء مبارك الكبير؟



2- كم بلغت تكلفة إنشاء وتجهيز الميناء؟



3- كم بلغت نسبة الإنجاز في الميناء؟



4- صورة ضوئية من عقد إنشاء الميناء مع بيان تاريخ بداية العقد وتاريخ الانتهاء منه مع بيان ما إذا كانت أوامر تغييرية توجد في العقد من عدمه.



سؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية



تعد صالات أفراح تنمية المجتمع من الخدمات المجتمعية المهمة التي توفرها وزارة الشؤون الاجتماعية في محافظات الكويت، ولأن الصالات لا تزال مغلقة منذ جائحة كورونا حتى الآن، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب إغلاق صالات التنمية المجتمعية في محافظة الجهراء وجميع محافظات الكويت؟



2- هل سيعاد افتتاحها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجدول لخطة افتتاحها مذكورا فيها اسم الصالة والمحافظة وتاريخ إعادة افتتاحها.



3- هل توجد ميزانية لترميم هذه الصالات؟



4- لماذا لا تسمح الوزارة للجمعيات التعاونية في مناطق الكويت بتقديم خدمات الصيانة والتأثيث لصالات الأفراح التي تقع ضمن نطاقها كونها خدمات مقدمة لأهالي المناطق؟



5- صورة ضوئية من قرار إغلاق صالات التنمية مع توضيح مبررات الإغلاق.