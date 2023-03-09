عبدالعزيز المطيري



قدم النائب خليل الصالح اقتراحا بصرف منحة تعادل راتب شهر لكل الموظفين الكويتيين والمتقاعدين قبيل شهر رمضان المبارك لمساعدتهم على مواجهة موجة الغلاء. وقال الصالح في نص اقتراحه، إن البلاد تشهد موجة تضخم قياسية بلغت نحو 4% في أسعار السلع بشكل ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين والأسر الكويتية التي تعاني من موجات الغلاء في ظل ثبات الرواتب، ما يجعل المواطنين غير قادرين على مواجهة أعباء الحياة. وأضاف: لم يعد الواقع المعيشي للمواطنين يخفى على أحد، حتى بات المواطن محاصرا بالغلاء وارتفاع التكلفة المعيشية وزيادة الالتزامات الأسرية التي تنهش راتبه من كل جانب، بما يستلزم تدخل الدولة لرفع المعاناة عن المواطنين. وزاد النائب خليل الصالح: ولما كان الدستور الكويتي ينص في مادته رقم (20) على التزام الدولة بـ «رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين»، لذا فإننا نقترح صرف منحة تعادل راتب شهر لكل الموظفين الكويتيين والمتقاعدين قبيل شهر رمضان المبارك لرفع المعاناة عن كاهل الأسرة ومساعدتهم على مواجهة موجة الغلاء التي تضرب البلاد.